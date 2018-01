Større risiko for atomkrig? I et udkast til ny strategi lægger USA op til øget brug af atomvåben

SAN FRANCISCO

En ny atomvåbenstrategi, som Pentagon netop har sendt til Det Hvide Hus til godkendelse, lægger op til at tillade brugen af atomvåben som reaktion på en langt bredere type af angreb mod USA end i dag.

I årtier har amerikanske præsidenter begrænset truslen om brugen af atomvåben til de mest ekstreme typer angreb, såsom angreb med biologiske våben.

Men hvis den nye strategi godkendes, vil USA i fremtiden også være parat til at true med at smide en atombombe, hvis USA udsættes for f.eks. cyberangreb mod landets infrastruktur såsom elforsyning og kommunikationssystemer.

Udkastet til strategien med navnet ”Nuclear Posture Review,” som kommer netop som krisen med Nordkorea har skabt en heftig global debat om spredning af atomvåben, lægger også op til, at der skal udvikles to nye typer atomvåben, som er mindre og således kan bruges mere strategisk.

Et af disse er et atomsprænghoved, som vurderes at kunne udvikles i løbet af to år og kan bruges i forbindelse med USA’s nuværende Trident-missiler, der blandt andet kan affyres fra ubåde.

Dette er ifølge strategien nødvendigt for at opretholde USA’s evne til at afskrække andre lande fra angreb; særligt i lyset af Rusland og Kinas modernisering af deres atomvåbenarsenaler.

I dag er et af problemer med USA’s atomvåben, at de er så destruktive, at ingen præsident har lyst til at aktivere dem, og det ved Rusland og resten af verden.

»En udvidelse af fleksibiliteten for USA’s mulighed for at bruge atomvåben, herunder med mindre kraftige muligheder, er vigtig for at opretholde en troværdig afskrækkelse mod regional aggression,« lyder det i udkastet, som er blevet lækket af Huffington Post.

Papiret siger også, at dette vil gøre brugen af atomvåben mindre sandsynlig.

Det er dog ikke en vurdering, som alle er enige i.

Nogle eksperter, såsom Jon Wolfsthal, som arbejdede med våbenkontrol i Det Nationale Sikkerhedsråd under tidligere præsident Barack Obama, mener, at det i stedet øger risikoen.

»Kernen i strategien har to dele. Den første er, at afskrække lande, der truer med at bruge atomvåben mod USA, såsom Rusland og Nordkorea. Det er ikke problemet,« siger Wolfsthal til Newsweek.

»Den anden er at opnå en øget afskrækkelse ved at gøre det mere sandsynligt, at USA er parat som det første land at bruge atomvåben,« fortsætter han: »Men ved at give Pentagon mulighed for at bruge atomvåben, som er mindre destruktive, bliver det på nogle måder også mere fristende at bruge dem.«

Den nye strategi ventes at blive fremlagt i februar. Den er blevet udarbejdet efter ordre fra præsident Donald Trump, som endnu ikke har godkendt den. Præsidenten har dog tidligere sagt, at det er nødvendigt at udvide USA's atomvåbenkapacitet, indtil hele verden bliver bedre til i fællesskab at håndtere atomvåbentruslen.