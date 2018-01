Særligt ét spørgsmål trænger sig på efter sag om 13 mishandlede børn: Hvordan kunne det ske?

Et orange fireværelses hus i byen Perris i Californien viste sig tidligere på ugen at være et fængsel for 13 søskende.

Forældrene, David Turpin og Louise Anne Turpin, blev anholdt for at stå bag, da deres 17-årige datter stak af fra hjemmet og kontaktede politiet.

Børnene var i alderen to til 29 år.

Forældre anholdt for at holde 13 børn fanget i hjem i USA

Da betjente tiltvang sig adgang til hjemmet, fandt de »flere børn og voksne lænket til deres senge med kæder og hængelåse i mørke og ildelugtende omgivelser,« oplyser politiet i Riverside County.

Men hvordan kunne det lade sig gøre at holde børn og voksne fanget?

I familiens hjem drev faderen ifølge Reuters en privatskole kaldet Sandcastle Day School. Det gjorde det nemmere for familien af skjule deres liv, siger Sherryll Kraizer, ekspert i børnemishandling hos Coalition for Chlidren, til Reuters.

Riverside County Sheriff har frigivet dette billede af Louise Anna Turpin og David Allen Turpin. Foto: AP

Forældrene delte jævnligt familiebilleder på de sociale medier, hvor alle så glade ud. Der er blev eks. flere gange delt billeder fra en tur til Disneyland med alle børn klædt på i nyt tøj. En direkte kontrast til det liv, som politiet fandt bag murene i det fireværelses hus, skriver Cnn.

Derudover tyder noget på, at børnene ikke kom meget ud. Tidligere naboer til familien fortæller til New York Post, at de sjældent så børnene om dagen. Til gengæld var de ofte ude for at gå om natten. En nabo fortæller, at han troede det var en religiøs kult.

Naboer til forældrepar, som har holdt deres 13 børn fanget: »De så blege og underernærede ud«

I løbet af børnenes opvækst flyttede familien flere gange. I 2010 flyttede familien bl.a. fra en gård i Texas, skriver New York Post.