Dramatisk video: Brandmand greb børn kastet ud fra anden sal i brændende bygning

»Vi greb børn, som var de fodbolde - bogstaveligt talt.«

Sådan beskriver brandkaptajn Eric Jackson situationen, hvor han sammen med resten af beredskabet var rykket ud til en brand i en beboelsesejendom i udkanten af Atlanta i den amerikanske delstat Georgia.

Dramatiske billeder fra stedet viser, hvordan en far eksempelvis kaster sin datter ud fra anden sal i den brændende bygning, som er omsluttet af flammer.

Nede på jorden står brandmanden Scott Stroup klar og griber pigen, hvorefter han løfter hende væk og falder ned på sine knæ.

Brandmyndigheder: Voldsom dødsbrand i New York blev startet af en dreng på tre år

Pigen var en af i alt 12 personer - herunder otte børn og en kvinde i kørestol - som blev reddet fra branden.

Også et spædbarn på otte måneder, som pigen var storesøster til, blev kastet ud fra bygningen svøbt i et tæppe.

»Det eneste, der løb gennem mit hoved var "Gud, lad mig gribe barnet",« fortalte Scott Stroup til Fox 5 Atlanta om sine tanker, da han skulle gribe spædbarnet.

Ifølge The Independent pådrog de to børns far, Lance Ragland, sig andengradsforbrændinger i forbindelse med branden.

Ingen personer omkom ved branden, der brød ud den 3. januar. Men flammerne omslugte 20 lejligheder, hvilket gjorde, at 79 personer efterfølgende stod uden et hjem.