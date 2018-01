Tidligere CIA-agent anholdt for at hjælpe kineserne

En tidligere CIA-agent er blevet anholdt. Han er mistænkt for at have hjulpet kineserne ved at sætte en kæp i hjulet på amerikanernes spionagevirksomhed.

53-årige Jerry Chun Shing Lee blev hentet af politiet mandag aften, da han ankom til JFK International Airport.

Han er sigtet for at have beholdt fortrolige dokumenter, hvor blandt andet navnene og telefonnumrene på hemmelige CIA-aktiver fremgår.

Ifølge The New York Times mistænkes han for at have hjulpet kineserne med at udpege informanter.

Anholdelsen sker oven på en årelang efterforskning udført af forbundspolitiet FBI, som blev indledt i 2012.

I årene op til havde CIA på mystisk vis mistet flere informanter i Kina.

Spørgsmålet var derfor: Hvordan kunne så mange navne på hemmelige CIA-kilder ende på kinesiske hænder?

Svaret, mener myndighederne, er Jerry Chun Shing Lee.

Flere end et dusin CIA-informanter er blevet dræbt eller smidt i fængsel af den kinesiske regering siden 2010.

Spionnetværkets sammenbrud i Kina er én af den amerikanske regerings største efterretningsfiaskoer de seneste år, skriver New York Times.

Ifølge embedsmænd er antallet af tabte informanter i Kina på niveau med tiden under den kolde krig, hvor tidligere agenter fra CIA og FBI i en årrække sladrede til Moskva, tilføjer avisen.

Lee tilbragte en årrække i hæren, inden han blev kom til CIA. Her var han ansat fra 1994 til 2007, viser retsdokumenter. Han arbejdede på en række oversøiske kontorer og blev blandt andet oplært i at opspore overvågning, rekruttere aktiver og håndtere fortroligt materiale.

I 2012 rejste Lee fra Hongkong til USA, efter at det lykkedes FBI-agenter at lokke ham til landet. Her kiggede de hans bagage igennem og konstaterede, at han var i besiddelse af to små bøger med håndskrevne noter, som indeholdt fortrolig information om informanterne i Kina.

I bøgerne stod blandt andet "de rigtige navne og telefonnumre på aktiver og hemmelige CIA-ansatte", og "hemmelige faciliteters beliggenhed", fremgår det af en meddelelse fra USA's justitsministerium.

Han blev afhørt af agenter fra forbundspolitiet året efter, hvorefter han rejste tilbage til Hongkong. FBI har ifølge New York Times ikke ønsket at svare på, hvorfor han ikke allerede dengang blev anholdt.

Det er uklart, hvorfor Lee tog chancen og vendte tilbage til USA denne måned, selv om han risikerede at blive anholdt.

Hvis han bliver tiltalt og siden fundet skyldig, kan han få en fængselsstraf på op til 10 år.