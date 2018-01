Trumps tidligere chefstrateg skal give vidneforklaring foran en storjury

SAN FRANCISCO

Donald Trumps tidligere chefstrateg, Stephen Bannon, er blevet indstævnet til at afgive vidneforklaring foran en storjury i kulegravningen af mulige forbindelser mellem præsidents valgkampagne og Rusland.

Bannons indkaldelse kommer fra den tidligere FBI-chef, Robert Mueller, som står i spidsen for undersøgelsen af det mulige samarbejde.

Ifølge New York Times er det første gang, at Mueller har brugt en stævning på denne måde som redskab til at forsøge at hive informationer ud af en person fra Trumps inderkreds.

Dette kan være en forhandlingstaktik fra Muellers side for at overtale Bannon til at acceptere at lade sig afhøre på en mindre formel måde. Men »at tvinge nogen til at vidne igennem en stævning, giver også et vidne rygdækning til at sige, "jeg havde ikke noget valg",« siger Solomon Wisenberg, en anklager, der deltog i kulegravningen af tidligere præsident Bill Clinton, til New York Times.

Muellers stævning kommer efter, at Bannon i forrige uge blev citeret i bogen ”Fire and Fury” for at sige, at et møde mellem præsidentens ældste søn, Donald Trump Jr., i 2016 med russere var landsforræderisk.

»Fire and Fury: Inside the Trump White House« er skrevet af den amerikanske journalist Michael Wolff og sendes på gaden i USA før tid 5. januar.

»De tre øverste personer i kampagnen mente, at det var en god ide at mødes med en udenlandsk regering i Trump Tower i konferencerummet på 25. sal uden at have en advokat til stede,« siger han ifølge forfatteren Michael Wolff – en henvisning til, at Trump svigersøn, nu rådgiver, Jared Kushner, samt daværende kampagnechef, Paul Manafort, også deltog i mødet.

»Selv hvis du mente, at dette ikke var landsforræderisk, upatriotisk eller noget værre lort – og jeg mener, at det er alle disse ting – så burde du øjeblikket at have ringet til FBI,« fortsætter han.

I modstrid med udtalelser fra Trump, som har sagt, at han ikke kendte til det famøse møde, tilføjer Bannon ifølge bogen: »Chancen for, at (Trump Jr.) ikke viderebragte disse (informationer) til sin fars kontor på 26. sal er nul.«

Bogen har fået Trump til offentligt at håne Bannon som betydningsløs og true med at sagsøge ham for injurier. Den tidligere chefstrateg er også blevet fyret fra sin post som chef ved højrefløjsmediet Breitbart News.

»Nu er sjuskede Steve blevet dumpet som en hund af næsten alle. Bare ærgerligt,« var Trumps kommentar til dette.

Bannon, der tirsdag også blev afhørt bag lukkede døre af efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, som har iværksat sin egen undersøgelse, var en del af inderkredsen omkring Trump i omkring et år.

Han blev hentet ind omkring tre måneder før præsidentvalget og er blevet krediteret for at fokusere Trumps budskaber i den mest afgørende periode.

Efter sejren blev han belønnet med posten som chefstrateg, hvor han kun sad et halvt års tid.