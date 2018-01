Naboer til forældrepar, som har holdt deres 13 børn fanget: »De så blege og underernærede ud«

Se interviews med naboer til forældreparret, som er beskyldt for holde deres 13 børn fanget, foroven.

Et forældrepar er blevet anholdt i Californien, efter at politiet har fundet 13 personer, som eftersigende er blevet tilbageholdt imod deres vilje. Flere af personerne var børn, og nogle blev fundet lænket til sengen.

Forældreparret - bestående af en 57-årige mand og en 49-årige kvinde – er blevet sigtet for tortur og at sætte børn i fare. De 13 personer - som er i mellem 2 og 29 år gamle, blev fundet i et hus i Perris, knap 100 kilometer sydøst fra Los Angeles, skriver BBC.

Amerikansk politi formoder, at de 13 personer er søskende. Politiet fandt de 13 efter, at det var lykkedes en pige at slå alarm. Pigen, som politiet vurderer til at være 10 år gammel, havde skaffet sig adgang til en telefon i hjemmet og ringede efter hjælp.

Forældre anholdt for at holde 13 børn fanget i hjem i USA

Politiet ransagede herefter hjemmet og fandt de 13 underernærede personer. Syv var voksne i alderen 18-29. Forældreparret har ikke kunne give nogle logisk forklaring på situationen, hvor flere af personerne blev fundet lænket til senge. De 13 er nu blevet indlagt på et lokalt hospital.