Republikansk senator: Trump kopierer Stalin med sin behandling af medierne

SAN FRANCISCO

Den republikanske senator fra Arizona, Jeff Flake, har beskyldt præsident Donald Trumps for at kopiere den sovjetiske leder, Josef Stalin, når han stempler pressen som ”en fjende af folket.”

»Han har lånt frasen,« sagde Flake, en af Trumps hårdeste kritikere internt i hans eget parti, søndag til tv-stationen MSNBC.

»Udtrykket ”fjende af folket” blev brugt af Josef Stalin. Det blev også brugt af Mao. Og opsigtsvækkende blev det forbudt af Nikita Khrusjtsjov, som kaldte det ladet og sagde, at det kategoriserede en hel klasse.«

»Jeg mener ikke, at vi bør bruge et udtryk, som er blevet afvist for at være for værdiladet af en sovjetleder,« fortsatte Flake.

Ifølge flere medier vil Flake gentage dette budskab i en tale onsdag, når Trump ifølge et tweet udsendt tidligere på måneden vil uddele »fake news priser« til de medier, som præsidenten anser for at have mest »politisk slagside« og være de »mest korrupte.«

Trump brugte bl.a. udtrykket "fjende af folket" i et tweet i februar sidste år. »New York Times, NBC ABC, CBS og CNN ikke er min fjende; de er fjender af det amerikanske folk,« lød det.

Ifølge Flake kalder Trump i dag alle nyheder, som han ikke er enige med, for fake news, og Flakes hensigt med talen onsdag er at gøre det sværere for Trump løsrevet at fortsætte med at stemple medierne på den måde.

USA-kender: Trumps pris for falske nyheder kan ikke skade medier

Men Flake afviser over for CNN, at han sammenligner Trump med Stalin.

»Stalin var en morder. Det er Trump ikke. Men det undrer mig, hvorfor Trump bruger et så ladet udtryk med så dyb en mening. Det bekymrer mig meget,« siger Flake, som har besluttet ikke at genopstille ved midtvejsvalget senere i år - det skyldes blandt andet, at opbakningen til ham i Arizona er faldet efter hans kritik af præsidenten.

Det har ikke fået Flake til at holde mund.