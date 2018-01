54 afrikanske lande kræver undskyldning fra Trump

54 afrikanske lande kræver, at USA's præsident, Donald Trump, trækker sine påståede udtalelser om flere afrikanske lande tilbage og undskylder.

Det oplyser en gruppe af afrikanske ambassadører til FN ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge flere amerikanske politikere og medier er Trump kommet med nedsættende udtalelser om flere afrikanske lande samt Haiti. Han har angiveligt kaldt landene for "lortelande".

Trumps bemærkning skal være faldet under forhandlinger med kongresmedlemmer om en integrationsreform, hvor unge immigranter risikerer udvisning fra USA. Mødet blev holdt i Det Hvide Hus, hvor flere demokrater og republikanere var til stede.

Da præsidenten hørte, at en reform også skulle omfatte haitianere, spurgte præsidenten ifølge Washington Post, hvorfor han skulle lade folk fra "shithole countries" komme ind i landet.

Trump vil ikke have folk fra ”lorte-steder”, men i stedet flere nordmænd

Da diskussionen lidt efter handlede om afrikanske lande, gentog han sin tidligere kommentar:

Hvorfor skulle han ønske "alle disse mennesker fra lortelande". Det fortæller flere af de tilstedeværende på mødet.

Selv afviser Donald Trump at have brugt udtrykket.

Top-republikaner kalder "lortelande"-udtalelser uheldige

Gruppen af afrikanske ambassadører siger til FN, at de er "bekymret over den fortsatte og voksende tendens fra den amerikanske administration til at nedgøre Afrika og mennesker med afrikansk baggrund".

Ambassadørerne siger, at de 54 afrikanske lande er "dybt forfærdet over udtalelsen og stærk fordømmer de uhyrlige, racistiske og fremmedfjendske bemærkninger fra USA's præsident".

Landene kræver en tilbagetrækning af udtalelsen samt en undskyldning.

Også regeringen i Haiti er "dybt chokeret og krænket" over udtalelsen.

- Disse fornærmende og forkastelige udtalelser reflekterer på ingen måde værdier som visdom, selvbeherskelse og dømmekraft, der skal kultiveres hos enhver politisk autoritet, udtaler regeringen i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP.