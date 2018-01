Amerikansk ambassadør har sagt op i protest mod Trump

Efter næsten tre årtier i det amerikanske diplomati, har USA's Panama-ambassadør John Feeley følt sig nødsaget til at trække en streg i sandet:

Sidst i december indgav han sin opsigelse med den begrundelse, at han ikke længere kan stå inde for at tjene USA's præsident Donald Trump.

Det fremgår af Feeleys opsigelsesbrev, som nyhedsbureauet Reuters er i besiddelse af.

Trumps "lortesteder" svarer igen: Racistisk og forkasteligt

»Som menig embedsmand i udenrigstjenesten afgav jeg en ed om trofast at tjene præsidenten og hans administration på apolitisk vis − selv når jeg måske ikke var enig i bestemte politiske holdninger,« skriver Feeley og fortsætter:

John Feeley har været USA's ambassadør i Panama siden 2016, men har brugt det meste af sin 30 år lange diplomatkarriere på latinamerikanske forhold. Før det var han pilot i marinekorpset. Foto: US Embassy, Panama

»Mine læremestre gjorde det dengang klart for mig, at hvis jeg indså, at jeg ikke kunne gøre det, var det min pligt at træde tilbage. Den tid er kommet nu.«

Opsigelsen bekræftes af en talskvinde for det amerikanske udenrigsministerium. Talskvinden beskriver ifølge Reuters Feeley som en af ministeriets førende Latinamerika-specialister.

Kaos i USA's udenrigsministerium? Antal af topdiplomater skrumper med svimlende fart

Han har tjent som embedsmand i udenrigstjenesten siden George H. W. Bush var præsident i 1990.

Det var daværende præsident Barack Obama, som i 2016 udpegede ham som ambassadør i Panama.

Før han gik ind i diplomatiet gjorde John Feeley tjeneste i det amerikanske marinekorps, hvor han var helikopterpilot.

Feeley ventes at forlade sin post 9. marts. Til den tid skal der findes en permanent afløser.

Hans opsigelse indløb allerede den 27. december, men er først blevet offentligt kendt nu. Hans afsked er altså ikke en reaktion på flere amerikanske mediers historier om, at Trump har kaldt Haiti, El Salvador og en række afrikanske lande for »lortelande« (»shitholes,« red.)