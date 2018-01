Selfie-museum åbner i USA: Fokus på »madselfies« og »badeværelsesspejlsselfies«

Det såkaldte selfie - altså et billede, som man tager af sig selv - har både venner og fjender verden over. Nogle bruger kræfter på ligefrem at forbyde at tage de populære billeder med såkaldte selfie-stænger, mens andre bruger selfien som et redskab i politik.

Nu åbner et nyt museum i USA, som er dedikeret til det populære billede. "The Museum of Selfies" er dedikeret til videnskab, kunst og kultur forbundet med selfien - og åbner dørene for gæster i næste måned i Californien.

Det skriver The Telegraph.

Selfiebølgen ruller: Derfor kan vi lide at fotografere os selv Er selfies symptomet på en narcissistisk tidsalder, hvor vores selvoptagethed afholder os fra at tænke klart, eller er det blot et udtryk for en ny visuel kultur?

Museet er et såkaldt "pop-up"-museum, der er åbent fra den 17. februar til den 17. april. Idéen er, at man vil kortlægge 40.000 års historie om selvportrættering og selfie-fænomenet frem til i dag, hvor der ifølge museet bliver uploadet mere end 2,4 mio. selfies om dagen.

Gennem interaktive installationer med »uddannelsesmæssig, men legende tilgang« - med særlig fokus på de såkaldte »madselfies« og »badeværelsesspejlsselfies« - vil man undersøge det sociale fænomen.

Museet vil desuden bygge en trone af selfiestænger, som er de populære stænger, man kan købe og bruge til at tage selfies med ved hjælp af sin telefon.

Efter to års retssag: Abes krav på ophavsretten til sin selfie afgøres med et forlig

Udstillingen forsøger samtidig at udforske de mere narcissistiske sider af mennesket og behovet for at fotografere sig selv. Derfor vil man også forsøge at undersøge de mere negative sider af selfiet, som for eksempel selfie-relaterede ulykker og selv dødsfald.

Fans af selfies vil være glade for at høre, at selfiestænger ikke bare er tilladt - de »opfordres.«

Indgangsbilletter koster ca. 180 kr.