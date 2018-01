Helikoptere med redningsfolk kom tirsdag både to- og firbenede nødstedte til undsætning i Californien.

Her forårsagede kraftig regn tidligere på ugen voldsomme mudderskred, der tog alt flytbart med sig på sin vej og ødelagde i omegnen af 100 huse samt kostede mindst 17 menneskeliv.

I Santa Barbara County blev et forældrepar reddet sammen med deres nyfødte barn, deres syv-årige datter, sønnen på tre år og to hunde, viser optagelser fra helikopteren, som den amerikanske kystvagt har offentliggjort.

Video: 15 personer dræbt i mudderskred i Californien

Redningsarbejdet er stadig i gang torsdag i den tilplørede kystenklave Montecito, der ligger nordvest for Los Angeles. 17 personer savnes fortsat, skriver nyhedsbureauet AP.

Hunde klatrer rundt ovenpå resterne af det, der engang var nogens hjem for at snuse sig frem til de savnede. Flere hundrede deltager i eftersøgningsarbejdet i håbet om i bedst fald at finde overlevende, der måske holdes fanget i huse og mudder.

Selvom regnvejret er ovre, er redningsarbejdet en svær og langsommelig proces. Vejene er utilgængelige, og gadeskiltene er forsvundet. Man må gå forsigtigt frem, da der har været flere rapporter om redningsfolk, der er faldet i mandehuller, rapporterer AP.

Derfor kan arbejdet stå på i flere dage endnu.

Kraftig regn og mudderskred har revet både biler og træer med sig i Montecito, hvor der stadig søges efter overlevende i mudderet. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Biler er strandet på motorvejen i Montecito. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

En kvinde blev tirsdag reddet ud af et kollapset hus i Montecito. Foto: Handout/Scanpix

Mange hjem og biler er skyllet væk eller har fået store skader. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Redningsfolk leder lokale og deres kæledyr gennem det plørede vand. Foto: Scanpix/handout

17 personer er fortsat savnet. Et tilsvarende antal er fundet døde. Foto: AP/Matt Udkow

Et ødelagt hjem i Montecito. Foto: AP/Mike Eliason

Flere hundrede redningsarbejdere deltager i eftersøgningen i Montecito. Foto: AP/Mike Eliason

Teresa Drenick står i sin søsters hjem. Søsteren har været savnet siden tirsdag morgen. Foto: AP/Mike Eliason