New York kræver milliarder: Storbyen har lagt sag an mod olieselskaber

Bystyret i New York City har lagt sag an mod fem større olieselskaber, som det vil have anklaget for at have bidraget til den globale opvarmning.

Det sker samtidig med, at embedsmænd oplyser, at storbyen vil sælge sine store investeringer i fossile brændstoffer.

New Yorks borgmester, Bill de Blasio, siger, at storbyen i et retsopgør vil forsøge at få erstatninger for milliarder af dollar for de beløb, som er blevet anvendt på at skabe beskyttelse mod klimaforandringer.

- Vi bringer kampen mod klimaforandringer lige direkte ind i selskaberne, som producerer fossile brændstoffer, og som kender til følgerne. Og som med fuldt overlæg vildledte offentligheden for at beskytte deres profit, siger demokraten Bill de Blasio i en erklæring.

Han tilføjer, at klimaforandringerne fortsætter.

- Det er derfor op til olieselskaberne at betale for, at New York bliver mere sikkert og mere modstandsdygtigt.

Bystyret hævder, at olieselskaberne i årtier har været klar over, at fossile brændstoffer forårsager global opvarmning.

Selskaberne, der bliver inddraget i retsopgøret, er BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil og Royal Dutch Shell.

Curtis Smith, som er talsmand for Shell, siger, at selskabet mener, at "klimaforandringer er en kompleks udfordring for samfundet".

- Den bør tackles af en sund politik fra regeringens side og gennem kulturelle forandringer hos forbrugerne - ikke ved at gå gennem domstolene, siger han.