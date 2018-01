USA's flåde vil foretage den dybeste bjærgningsoperation nogensinde

Den 22. november 2017 lettede et amerikansk transportfly af typen "C-2a Greyhound" fra flyvebasen Marine Air Station Iwakuni i Japan. Ombord var 11 personer, som skulle flyves til hangarskibet "USS Ronald Reagan" i det Filippinske Hav.

Undervejs gik noget dog galt, og flyet styrtede i havet. Otte af de i alt 11 besætningsmedlemmer blev efterfølgende reddet, mens tre gik ned med flyet.

Nu har et bjærgningshold fundet frem til flyet, som ligger mere end 5 km under vandoverfladen. Og i håb om at komme til bunds i, hvad der gik galt, vil den amerikanske flåde nu hæve vraget.

Det vil blive den dybeste bjærgningsaktion af et fly nogensinde.

»Til trods for de udfordrende omstændigheder, vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at bjærge flyet og vores faldne sømænd,« oplyser en talsmand for den amerikanske flåde ved et pressemøde.

På pressemødet løftede den amerikanske flåde sløret for, hvordan man har fundet frem til flyet, og hvordan man vil bære sig ad med at hente det op fra havbunden.

I arbejdet med at finde frem til det forulykkede fly har man gjort brug af et såkaldt "pinger locator system" af typen TPL-25.

Billedet her viser et eksempel på en "pinger", som bruges til at lokalisere objekter på dybt vand. Billedet her er ikke fra eftersøgningen af det nedstyrtede amerikanske fly, men derimod fra eftersøgningsaktionen på det forsvundne Malaysian Airlines fly. Foto: LT. Kelly Lunt

Det fungerer ved, at man slæber den 70 kg tunge TPL-25 efter en båd. Den sender signaler ned i dybet, som sendes retur, hvis de kommer i kontakt med vraget. Derefter kan man ved at finkæmme det omkringliggende område triangulere signalet og på den måde indsnævre og til sidst lokalisere vraget på havbunden.