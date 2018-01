En hemmelig amerikansk spionsatellit, som blev sendt ud i rummet fra Cape Canaveral i Florida om bord på en SpaceX raket søndag, nåede ikke ind i planlagt kredsløb omkring Jorden.

Den formodes at være gået fuldstændigt tabt under opsendelsen, siger amerikanske embedsmænd.

Wall Street Journal skriver, at satellitten har kostet milliarder af dollar.

Den hemmelige efterretningssatellit, som er bygget af Northrop Grumman, skilte sig ikke fra raketten i den anden fase af opsendelsen.

Den formodes at være knækket over i mange dele eller at være styrtet i havet.

- Northrop Grumman var ansvarlig for valget af SpaceX Falcon 9 som opsendelsesraket, siger embedsmændene.

En efterforskning er indledt. Der er dog ingen tegn på, at der sket nogen form for sabotage.

- Alting tyder på, at Falcon 9 fungerede som planlagt, siger en SpaceX-talsmand, James Gleeson.

Han pointerer, at selskabet normalt ikke kommenterer missioner af denne type.

Space Exploration Technologies Corp, som ledes af entreprenøren Elon Musk, opsendte den første satellit for det amerikanske militær med dets Falcon 9 raket i maj sidste år.

SpaceX er et af to selskaber, der er hyret af Nasa til at flyve fragt til rumstationen. Projektet omfatter 15 nationer. SpaceX blev dannet i 2002 med en erklæret hensigt om at gøre det muligt at rejse til Mars.