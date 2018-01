Usædvanlig kulde får leguaner til at falde ned fra træerne i Florida

I disse dage er det markant koldere i den amerikanske solstat Florida end normalt.

Og helt usædvanligt har selv den sydlige by Tallahassee i delstaten i denne uge oplevet temperaturer på omkring frysepunktet og fået et tyndt lag sne - for første gang i 28 år.

Torsdag lå temperaturerne flere steder på lige under fem grader, hvilket var nok til at lamme adskillige grønne leguaner, skriver Times Magazine.

Det usædvanligt kolde vejr resulterede nemlig i, at leguaner flere steder i delstaten bl.a. faldt ned fra træer.

Krybdyret er koldblodet og lever oftest under varmere himmelstrøg i Mellem- og Sydamerika samt på de Vestindiske Øer. Så når temperaturerne når ned på omkring 10 grader celcius bliver leguanen dvask.

Bliver temperaturerne lavere end fem grader, som det har været tilfældet i Florida, begynder deres blodomløb at gå i stå, og så stivner de.

»Når temperaturen falder, lukker de bogstavelig talt ned, og så kan de ikke længere holde fast ved træerne. Der er derfor, at man får det her fænomen i det sydlige Florida, hvor det regner med leguaner,« forklarer Ron Magell, kommunikationschef i Zoo Miami, til Washington Post.

Flere personer har delt billeder af de nedfaldne leguaner på de sociale medier. En af dem er Maxine Bentzel.

»Leguanerne har en god chance for at tø op, hvis du flytter dem ud i solen. Vær blot forsigtig,« lyder opfordringen fra hende på Twitter.

The iguanas have a good chance of thawing out if you move them in the sun. Just be careful @CBS12 pic.twitter.com/Qn2w6NFedD— Maxine Bentzel (@MaxineBentzel) 4. januar 2018

Men selvom krybdyrene kan se døde ud, er det ikke nødvendigvis tilfældet, og derfor råder flere eksperter folk til at lade dyrene ligge.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx— Frank Cerabino (@FranklyFlorida) 4. januar 2018

»Enten får han nok sol til, at han kan genoplive sig selv og få sig selv tilbage op i træet, og ellers vil han fortsætte med at fryse og blive mørkebrun, og så ved jeg, at han er død,« siger Frank Cerabino, der torsdag morgen fandt en lammet leguan ved sin pool, til New York Times.