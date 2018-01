Se billederne: Biler i Boston drukner - by i Florida fik sne for første gang i 28 år

Frossenpinde er kommet på hård prøve i det nordøstlige USA, der er blevet ramt af en enorm vinterstorm med skolelukninger, aflyste flyafgange og oversvømmelser til følge.

Helt usædvanligt har selv den sydlige by Tallahassee i solstaten Florida i denne uge fået et tyndt lag hvidt pynt - for første gang i 28 år.

»Sne i Floridas hovestad. Vent... dette kan være skadeligt for vores brand,« tweetede byens borgmester, Andrew Gillum, tidligere på ugen, da de usædvanlige fnug pludselig begyndte at dale onsdag morgen.

Mens det har fået mange beboere - heriblandt børn, der aldrig før har oplevet sne - til at skynde sig udenfor for at nyde de beskedne mængder nedbør, har andre områder længere nordpå mindre glæde af sneen.

"WOW!" - Must watch video of Clayton Watkins seeing snow for the 1st time in Tallahassee, Florida #flwx pic.twitter.com/loCoh05FbN— Todd Yakoubian (@KATVToddYak) 3. januar 2018

I Boston står nogle af bilerne begravet i op mod 43 cm sne, skrev National Weather Service Boston på Twitter natten til fredag dansk tid.

Freezing floodwaters swamped cars on this street near Boston as high tide combines with snowstorm to inundate coastal Massachusetts with icy water. https://t.co/n61v7aeDBJ pic.twitter.com/doXKwK1b4f— ABC News (@ABC) 5. januar 2018

Grayson, som stormen er blevet døbt, har forårsaget oversvømmelser af Bostons havn, der har sendt store mængder vand ned gennem gaderne, som det bl.a. kan ses i videoen i toppen af artiklen.

Snestormen, der med stor kraft og hastighed udviklede sig ud for Atlanterhavets kyst, er blevet til en såkaldt atmosfærisk bombe - et meteorologisk fagterm for et lavtryk, der udvikler sig med eksplosiv hast med et pludseligt faldende lavtryk til følge.

Herunder kan du se sneskud fra forskellige delstater.

En brandmand i Bostons gader. Foto: AP/Michael Dwyer

Parkerede biler bliver ramt af oversvømmelser fra havnen i Boston. Foto: AP/Michael Dwyer

En mand på gåtur i Pittsfield, Massachusetts. Foto: AP/Stephanie Zollshan

Savannah i delstaten Georgia. Foto: AP/Robert Ray

La Guardia Lufthavn i New York, hvor al flyvning har måttet instilles. Foto: AP/Julie Jacobson

Biler ved Boston Havn. Foto: AP/Michael Dwyer