Vejrtjeneste advarer om ekstrem kulde i USA's sydstater

Kulden går i marv og ben i store dele af USA, som den seneste tid har registreret rekordsættende kuldegrader.

Den nationale vejrtjeneste har tirsdag udsendt advarsler om ekstrem kulde, i et område der dækker det sydlige Texas til Canada og fra Montana over New England.

Hidtil har det særligt været Canada og det nordlige USA, der har været hårdt ramt, men kulden påvirker nu også sydstaterne.

For at hjælpe personer uden husly har myndigheder åbnet varmestuer i Alabama og Georgia, hvor temperaturerne nærmer sig nul grader.

Også mandag var der koldt i store dele af Midtvesten. Men det afholdt ikke hundredvis af mennesker fra at hoppe ind i det nye år ved at bade i Lake Michigan, en tradition der går under navnet Polar Plunge.

Inden det traditionsrige bad havde myndighederne dog advaret om muligheden for, at de badende kunne få hypothermia - blive farligt nedkølede.

Arrangørerne havde da også aflyst en lignende begivenhed i Chicago, fordi de fandt vinterbadningen for farlig.

Det kolde vejr har de seneste dage sat flere rekorder. I South Dakota måltes minus 36 grader 1. januar. Dermed blev en 99 år gammel kulderekord for 1. januar slået.

Også i Nebraska har man slået rekord. Her faldt temperaturen til minus 26 grader søndag før midnat i byen Omaha. Dermed blev en rekord fra 1884 slettet.

Minusgraderne fik myndighederne til at udskyde nytårsfyrværkeriet - en attraktion, der normalt lokker 30.000 mennesker på gaden.

Også i Des Moines i Iowa har man måttet drage konsekvenser af minustemperaturer på under 20 grader.

Her blev en skøjtebane lukket af myndighederne - den åbner ikke, før temperaturen igen kommer over frysepunktet, lyder det.

Kulden har ikke kun påvirket mennesker i USA og Canada. Søndag måtte en zoologisk have i Calgary i Canada træde til at for at hjælpe havens dyr.

Blandt andet en flok kongepingviner, der måtte hjælpes til varme, selv om dyrene normalt kan stå imod kulden.

Det var temperaturer ned til minus 25 grader, der blev for meget for pingvinerne, som dyrepasserne måtte bringe indendørs.