Flere dages demonstrationer og massive protester af tusindvis af demonstranter har ført til, at Iran nu har lukket for adskillelige sociale medier. Det vækker bekymring hos den amerikanske præsident Donald Trump.

»USA holder godt øje med, om der vil blive brudt menneskerettigheder,« skriver den amerikanske præsident søndag på det sociale medie Twitter.

Ifølge præsidenten er demonstrationerne et tegn på, at den iranske befolkning nu er bevidste om, at »deres penge og rigdom bliver stjålet og spenderet på terrorisme,« og at den iranske befolkning »ikke længere vil tage det«.

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

Beskeden til de iranske myndigheder er blot én i en række af budskaber, som Donald Trump har ytret i forbindelse med demonstrationerne, der har varet flere dage.

Fredag bad han Iran om at respektere sine borgeres ret til at ytre sig, og lørdag skrev han på Twitter, at »undertrykkende regimer kan ikke udholde for evigt.«

Protester i Iran udløser stop for adgang til sociale medier

Efter de mange demonstrationer er mindst to demonstranter blevet dræbt af iranske sikkerhedsstyrker i det vestlige Iran i byen Dorud.

Videoer af drabene på de to personer er angiveligt blevet delt på de sociale medier. Optagelserne er ikke blevet verificeret, men myndighederne har for nyhedsbureauet AP bekræftet, at to demonstranter er blevet dræbt ved en demonstration lørdag.

Demonstrationerne har varet siden torsdag, hvor tusindvis af personer har været på gaderne for at udvise utilfredshed med bl.a. den høje arbejdsløshed. Siden har det bredt sig til flere større byer, herunder hovedstaden Teheran.

Trump langer ud efter det »undertrykkende regime« i Iran: »Verden ser med«

Myndighederne har oplyst, at mindst 50 demonstranter er blevet anholdt.

Det er bl.a. adgangen til Instagram og beskedappen Telegram, der er blevet standset oplyser en kilde til nyhedsbureauet Reuters.

Stifteren af Telegram har bekræftet dette på Twitter: