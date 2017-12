Falsk alarmopkald har kostet 28-årig amerikaner livet

En ung amerikaners opkald til alarmcentralen fik fatale konsekvenser for en tilsyneladende uskyldig mand, skriver CBS News.

Torsdag aften ringede en 25-årig mand for at anmelde, at han havde skudt sin far i hovedet, og at han nu holdt sin mor og lillebror som gidsler.

»Jeg peger bare pistolen på skabet, så min mor og lillebror bliver derinde,« lød det bl.a. fra den 25-årige i opkaldet, som det lokale politi har valgt at offentliggøre på Facebook.

»Er der nogen mulighed for, at du kan lægge den fra dig?,« lød svaret fra den kvindelige operatør fra alarmcentralen.

»Nej. Sender I nogen herover, for jeg lægger helt sikkert ikke pistolen væk. Jeg overvejer... Jeg har allerede hældt benzin ud over huset, så jeg sætter nok bare ild til det hele,« lød det truende fra den 28-årige.

Da opkaldet kort tid efter blev afbrudt, blev flere patruljebiler og en særlig indsatsstyrke sendt til den adresse, som den 25-årige havde angivet.

Der var bare ét problem. Adressen i Wichita i den amerikanske delstat Kansas tilhørte ikke den 25-årige selv, men derimod en 28-årig mand.

Da politiet nåede frem til adressen, trådte den 28-årige frem i døråbningen - uvidende om hvad der foregik. Da han blev bedt om at komme udenfor med hænderne op over hovedet, vendte han sig om for at gå ind i huset igen.

En betjent affyrede derfor et skud, og manden døde senere på hospitalet af sine kvæstelser.

Den 25-årige Tyler Raj Barriss blev fredag anholdt af politiet i Los Angeles i Californien. Foto: Glendale Police Department via AP

Den 25-årige mand, som formodes at stå bag det falske opkald, kommer fra Californien og blev fredag anholdt.

Ifølge politiet i Wichita er hændelsen ikke enestående. Der har i den seneste tid nemlig været flere tilfælde, hvor personer har forsøgt at snyde politiets særlige indsatsstyrke SWAT til at rykke ud til falske anmeldelser.

»På grund af en ond spøgefugls handlinger har en ung mand mistet livet,« lyder det fra vicepolitichef i Wichita, Troy Livingston.

Fænomenet, der har fået navnet Swatting, har været kendt siden starten af 00'erne. I 2008 advarede FBI første gang mod det. Det vurderes, at der hvert år er omkring 400 sager om Swatting.

Den 25-årige mand fra Californien er ifølge politiet tidligere straffet for at have sendt bombetrusler rettet mod tv-stationen ABC.

Politiet og FBI undersøger, om det er en mulig uoverensstemmelse i et spil på internettet mellem bl.a. den 25-årige, som førte til den 28-åriges død. Den dræbte menes dog ikke at have været involveret i denne uoverensstemmelse.