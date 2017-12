Brandmyndigheder: Voldsom dødsbrand i New York blev startet af en dreng på tre år

Brandmyndighederne bekræfter nu, at branden i New York-bydelen Bronx, som kostede 12 mennesker livet, blev startet af en dreng på blot tre et halvt år.

På en pressebriefing med New Yorks brandinspektør, Daniel A. Nigro, lød det, at drengen, som boede på første sal i etageejendommen, legede med blussene på et komfur, uden at moren var klar over det. Hun opdagede branden, da drengen råbte op, hvorefter hun forlod lejligheden med sine to børn og lod døren stå åben.

Herved kunne ilden hurtigt sprede sig op ad trapperne, og opgangen fungerede ifølge Nigro »som en skorsten.« Branden spredte sig så hurtigt, at mange slet ikke kunne nå at komme ud.

Nigro benyttede lejligheden til at understrege, at man skal holde øje med sine børn og lukke døren, når der opstår brand.

»Luk døren, luk døren, luk døren. Hvis man er uheldig, at der opstår en brand i ens lejlighed, skal man lukke døren efter sig, når man forlader den. Resultatet, hvis man ikke gør det, er, hvad der skete i aftes.«

12 mennesker, heriblandt tre børn på ét, to og syv år samt et barn, hvis alder ikke er angivet, omkom i branden. Fire andre er fortsat er i livsfare.

Branden brød ud i en beboelsesejendom på Prospect Avenue tæt ved Fordham University og Bronx Zoo kort før kl. 19 torsdag.

Ifølge AP er branden den dødeligste i New York - foruden terrorangrebet den 11. september 2001 - siden den såkaldte Happy Land-brand i 1990, hvor 87 mennesker døde som følge af en påsat brand. I 2007 var bydelen Bronx ramt af en anden stor brand, som blev forårsaget af et varmeapperat. Dengang omkom ni børn og en voksen.