Fire teenagere på anklagebænken i USA: 22-årig blev dræbt af nedkastet sandsæk

Politiet herhjemme arbejder på højtryk for at løse mysteriet om de mange sager om stenkast fra motorvejsbroer på Fyn, og problemet er også kendt i udlandet.

Fire amerikanske teenagere er kommet under anklage for mordet på en 22-årig mand, der i sidste uge omkom efter at være ramt af en sandsæk, som angiveligt blev kastet ned på en befærdet vej.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Episoden fandt sted den 19. december i Toledo i staten Ohio. Manden, der sad på det forreste passagersæde i bilen, kom til skade, da sandsækken røg gennem forruden på motorvejen Interstate 75.

Den 22-årige, der stammede fra Michigan, fik traumer på hoved og hals og døde fredag af sine skader på hospitalet. Ifølge lokalmediet Toledo Blade var han på vej til Toledo for at besøge nogle venner, da han blev involveret i ulykken. Han efterlader sig sin forlovede og sin etårige søn, rapporterer mediet.

Politiet og anklageren i sagen hævder, at de fire drenge, der er i alderen 13 til 15 år, også blev set kaste andre objekter ned på vejen, skriver AP.

Ifølge det amerikanske medie CNN er det ikke en enestående sag. I oktober blev fem teenagere fra Michigan anklaget for at have kastet en knapt 3 kg tung sten ned på en vej fra en overgang nær Flint.

Stenkastet kostede en 32-årig mand livet, og teenagerne kan ifølge mediet risikere fængsel på livstid.

Herhjemme mistede en tysk kvinde i september sidste år livet, da bilen, hun kørte i, blev ramt af en 30 kg tung betonklods. Kvindens mand blev hårdt kvæstet i ulykken.

Betonklodsen blev kastet fra en motorvejsbro nær Odense, og politiet har stadig ikke fået fat i den eller de skyldige.