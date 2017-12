Se billederne: Amerikansk by fik over 1 meter sne på 30 timer og slog rekord

Mens der ikke har været så meget som et eneste snefnug over Danmark i juledagene, har et stort snefald siden mandag resulteret i enorme mængder julesne i den amerikanske stat Pennsylvania.

Det skriver TV 2 Vejret.

I løbet af 30 timer faldt der hele 134 centimeter sne i byen Erie, hvilket er Pennsylvanias nye snerekord for to døgn.

Den gamle rekord lød på 111 centimeter og faldt i 1958 i Morgantown, der ligger omkring 300 km syd for Erie.

De store mængder sne har også betydet, at man en lille uge inden månedens udgang har kunnet erklære december 2017 for den mest snerige december, der nogensinde er blevet målt i Erie.

I alt er der i denne måned faldet 236 centimeter sne i byen, der har knap 100.000 indbyggere. Den gamle rekord var fra 1989 og lød på 169 centimeter.

Normalt falder der ifølge TV 2 Vejret 254 centimeter sne i løbet af et helt år i Erie.

Nedenfor kan du se en række billeder fra den sneklædte by.

De store mængder sne har krævet, at alle sneplove i Erie har været i aktion. Foto: Greg Wohlford/Erie Times-News via AP

28-årige Rochelle Carlotti gik tirsdag i krig med at fjerne sneen ude foran sit hjem. Foto: Greg Wohlford/Erie Times-News via AP

Sneslyngerne er blevet fundet frem og taget i brug i Erie. Foto: Greg Wohlford/Erie Times-News via AP

Patrick Harden ses her i færd med at skovle sne fra taget af sin bil. Foto: Greg Wohlford/Erie Times-News via AP