Trumps kulturkrig for julen går hen over hovedet på mange amerikanere

SAN FRANCISCO

USA’s Præsident Donald Trump har lovet at bringe ”Merry Christmas” tilbage, og det har han gjort; ved hver eneste lejlighed han har fået.

Senest ønskede han søndag amerikanske tropper i udlandet glædelig jul med denne udtalelse: »Jeg ønsker jer alle en meget, meget "Merry Christmas." Nu siger vi meget stolt "Merry Christmas" igen. Meget, meget, meget "Merry Christmas." Det har været et fantastisk år.«

Juledagsmorgen sendte han også et tweet ud, hvor han fastslog, at han var stolt af at lede »denne modoffensiv mod angrebet mod vores elskede og smukke frase: Merry Christmas!!!!!«

Amerikanerne har allerede i mange haft en simrende diskussion om, hvorvidt julen var under belejring fra politisk korrekthed. Det er en diskussion, som Trump velvilligt pustede til allerede inden, han stillede op som præsidentkandidat. I 2011 kritiserede han f.eks. sin forgænger, Barack Obama, for at have ønsket god "Kwanza" (en fejring af den afrikanske arv), men ikke ønsket god jul.

Reelt ønskede Obama det år ”Merry Christmas” fra sin Twitter-konto og gav en videohilsen med sin hustru, Michelle, hvor han sagde ”Merry Christmas” og ”happy holidays.” Tidligere præsidenter som George W. Bush og Bill Clinton ønskede også god Kwanzaa, ligesom Trump selv gjorde det, ifølge en udtalelse fra Det Hvide Hus.

Da Trump officielt tændte julelysene, kom han samtidig med en højtidelig kristen kommentar om, at julen er en hellig højtid, der begyndte for 2000 år med den ekstraordinære gave fra Gud, da han skænkede sin kærlighed til mennesket. Men da Obama tænkte lysene for sidste gang inden sin afgang som præsident, talte han også om fejringen af fødslen af menneskets frelser.

Til gengæld var Donald Trump absolut mere julet på sit officielle julekort end Obama. Trumps sagde ”Merry Christmas" og et godt nytår,« mens det sidste julekort fra Obama som præsident ønskede »happy holidays.« Dette er dog heller ikke et udtryk, som Trump-regeringen har undladt at bruge. F.eks. fik pressekorpset en invitation til ”holiday-reception,” ligesom Trumps datter, Ivanka Trump, som følger judaisme og har en officielt titel som Trumps rådgiver, via et tweet ønskede ”happy holidays.”

Dette er dog på ingen måde en ny måde at ønske god jul. Faktisk blev det brugt mange år før diskussion om kulturkrig mod julen. I 1955 skrev præsident Dwight Eisenhower f.eks. ”Season's Greetings” på sit julekort. I 1942 leverede Bing Crosby og Marjorie Reynolds i filmen ”Holiday Inn” hitsangen ”Happy Holidays,” som siden er blevet sat i forbindelse med julen.

Trods de passionerede kampråb fra Trump, er mange amerikanere dog ligeglade. En måling fra Pew Research, foretrækker 32 pct. af amerikanerne udtrykket ”Merry Christmas,” mens 52 pct. ikke har nogen præference. I 2005 var de tilsvarende tal 43 pct. og 45 pct.