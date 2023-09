Iran har holdt 33-årig svensk diplomat fanget i over 500 dage

- Han er en svensk statsborger, der arbejdede for EU og har været ulovligt tilbageholdt i Iran de seneste 500 dage, lyder det ifølge britiske BBC.

Iran meddelte allerede tre måneder efter anholdelsen sidste år, at en svensk statsborger var blevet anholdt under anklage for spionage.

Hans navn og nærmere identitet blev dog ikke oplyst.

Efterfølgende har Sveriges regering og EU også holdt hans identitet hemmelig, mens de har forsøgt at få ham løsladt.

Mandag afslørede den amerikanske avis The New York Times, at der er tale om 33-årige Johan Floderus. Lidt senere bekræftede Sverige, at en svensk statsborger i 30’erne ”på vilkårlig vis var blevet frihedsberøvet”.