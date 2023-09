Israel har åbnet ambassade i Bahrain

- Bahrains udenrigsminister og jeg er enige om at samarbejde om at øge antallet af direkte flyruter, turisme, handel og investeringer, siger Cohen.

Normaliseringen af forholdet mellem de to lande er en del af de såkaldte Abraham-aftaler, der blev indgået under USA’s tidligere præsident Donald Trump.

Også De Forenede Arabiske Emirater, Marokko og Sudan har indgået aftale om en normalisering af forholdet til Israel.

USA presser på for at få et af de store lande i regionen, Saudi-Arabien, til ligeledes at underskrive en aftale med Israel.