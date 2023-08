Vrede syrere kræver præsident Assads afgang efter 12 års krig

Demonstranterne havde medbragt skilte, hvor en resolution fra FN’s Sikkerhedsråd blev citeret. Resolutionen kræver, at der etableres en overgangsregering i Syrien.

På andre skilte var der krav om, at det syriske regime løslader tusindvis af mennesker, som er forsvundet, siden de første uroligheder opstod under Det Arabiske Forår for 12 år siden i Syrien.

De aktuelle demonstrationer er opstået på baggrund af stigende brændstofpriser og utilfredshed med korruption i det krigshærgede land.

De har dog hurtigt udviklet sig til at handle om generel utilfredshed med regimet.