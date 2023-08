Iran har kaldt dansk diplomat til samtale efter koranafbrændinger

Flere muslimske lande har inden for den seneste tid kaldt både ambassadører og chargé d’affaires til samtale efter koranafbrændingerne.

Danmarks ambassadør i Iran, Jesper Vahr, har også været indkaldt tidligere.

Chargé d’affaires er diplomater af en lidt lavere rang end ambassadører. De refererer til et givent lands udenrigsminister.

En chargé d’affaires varetager typisk ambassadørens rolle, hvis ambassadøren er fraværende eller ikke bor i modtagerlandet.

At indkalde en ambassadør eller chargé d’affaires til samtale betragtes generelt som et markant diplomatisk værktøj. Det sender et stærkt signal om utilfredshed til den pågældende diplomats hjemland.