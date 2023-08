Militærchef: Israels luftvåben svækket af protesterende reservister

Det er landets premierminister, Benjamin Netanyahu, og hans regering, som står bag domstolsreformen. Den blev vedtaget 24. juli.

Med loven vil højesteret ikke længere have mulighed for at gribe ind over for beslutninger, som folkevalgte vedtager, men som efter højesterets opfattelse er i strid med andre love og regler.

Samtidig får politikerne mere indflydelse på udnævnelsen af dommere.

Nogle kritikere hævder, at domstolsreformen er Netanyahus forsøg på at få annulleret de anklager om korruption, der er rettet mod ham.