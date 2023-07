Israelske læger har nedlagt arbejdet i protest over domstolsreform

- Den udstrakte hånd i håb om dialog fik lov at hænge alene i luften, mens fejringer (af reformen, red.) mere end noget andet symboliserer en konflikt, der kun har tabere, siger fagforeningens formand, Zion Hagay, i en udtalelse.

Sundhedsministeriet i Israel har søgt om domstolenes hjælp til at tvinge lægerne på arbejde igen.

Den store fællesorganisation for israelske fagforeninger, Histadrut, afholdt mandag et møde for at overveje en generalstrejke.

- Fra nu af vil ethvert skridt i reformen have seriøse konsekvenser. Enten vil tingene skride frem med en bred aftale, eller også vil de ikke skride frem overhovedet, sagde Histadruts leder, Arnon Bar-David.