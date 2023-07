Israelske soldater skyder tre palæstinensere på Vestbredden

Den israelske radiostation Army Radio oplyser dog, at de tre personer er blevet dræbt. Det samme skriver Jerusalem Post.

Ifølge avisen blev tre palæstinensere skudt og dræbt, efter at de selv affyrede skud mod soldaterne.

Det er foreløbig uvist, hvorfor de israelske soldater befandt sig i Nablus.

Byen er under Det Palæstinensiske Selvstyres administration og kontrol. Alligevel kommer israelske soldater jævnligt til byen for at lave ransagninger.

Vestbredden har været besat af Israel siden 1967. Dele af territoriet, som ligger mellem Israel og Jordan, er kontrolleret af Israel.