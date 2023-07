Israels parlament har vedtaget første del af omstridt reform af landets domstole

Reformen blev ifølge det israelske medie Haaretz vedtaget med stemmerne 64 for og nul imod. Der er 120 medlemmer i Knesset.

Det skyldes, at oppositionen forud for afstemningen om reformen udvandrede fra Knesset efter at have kaldt reformen for en skam for nationen ifølge Haaretz.

Uden for Knesset har 20.000 demonstranter ifølge mediet protesteret og råbt ”demokrati eller oprør.”