Forhandlinger om domstolsreform i Israel er kollapset

I Israel har politikere i Netanyahus fravær debatteret hele natten, og præsidenten, Issac Herzog, har forsøgt at finde et kompromis.

Demonstranter har samtidig været på gaden i protest mod reformen forud for mandagens afstemning.

Politiet har blandt andet brugt vandkanoner mod demonstranterne ude foran det israelske parlament Knesset.

Præsident Isaac Herzog, der har forsøgt at nå frem til et kompromis efter et halvt år med ugentlige masseprotester på gaden, advarede om, at ”vi er i en national nødsituation”, skriver AFP.

Hvis loven bliver vedtaget, vil højesteret ikke længere have mulighed for at gribe ind over for beslutninger, som folkevalgte vedtager, men som efter Israels højesterets opfattelse er i strid med andre love og regler.