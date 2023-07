Netanyahu udskrevet kort før opgør om domstolsreform

Netanyahu blev i weekenden indlagt for natten til søndag at få indopereret en pacemaker.

Med operationen vellykket overstået og Netanyahu på benene kan han igen deltage i kampen for at få sin domstolsreform gennemført.

Reformen har fået kritik for i for høj grad at begrænse den israelske højesterets mulighed for at fungere som modvægt til politikerne.

Hvis loven bliver vedtaget, vil højesteret ikke længere have mulighed for at gribe ind over for beslutninger, som folkevalgte vedtager, men som efter Israels højesterets opfattelse er i strid med andre love og regler.