Tusinder demonstrerer nær dansk ambassade i Irak

Det skyldes, at demonstranter tidligt lørdag morgen forsøgte at storme den danske ambassade i Irak.

Men de blev stoppet af irakiske sikkerhedsstyrker, inden de nåede ind i Den Grønne Zone.

To døgn tidligere havde vrede demonstranter stormet den svenske ambassade i protest mod, at en person havde fået tilladelse til at brænde en koran af under en planlagt demonstration i den svenske hovedstad, Stockholm.

Iraks regering har fordømt angrebet på den svenske ambassade. Men den har også udvist den svenske ambassadør i protest mod den planlagte afbrænding af Koranen.