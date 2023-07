Dansk ambassadør kaldt til samtale i Iran efter koranafbrænding

Ifølge det iranske udenrigsministerium har den danske ambassadør udtrykt sin beklagelse over, at en Koran er blevet brændt af.

Ambassadøren skal videre have henvist til, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) tidligere lørdag sagde, at det er ”en skændig handling” at krænke andres religion.

- Jeg fordømmer den slags dumheder, som en lille håndfuld enkeltpersoner lavede i går foran den irakiske ambassade, sagde Lars Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar.

- Det er en skændig handling at krænke andres religion. Det gælder både afbrænding af koraner og andre religiøse symboler. Det har intet andet formål end at provokere og skabe splittelse.