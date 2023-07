Irak fordømmer stormløb på og ildspåsættelse af svensk ambassade

Vrede demonstranter trængte natten til torsdag ind på den svenske ambassade i forbindelse med en demonstration.

Anført af den shiamuslimske religiøse leder Muqtada Sadr var de gået på gaden for at udtrykke deres vrede over en planlagt afbrænding af Koranen i Sverige.

Det svenske nyhedsbureau TT kunne onsdag berette, at svensk politi havde efterkommet en ansøgning om at holde en offentlig forsamling uden for den irakiske ambassade i Stockholm torsdag.

I ansøgningen stod der blandt andet, at Koranen og det irakiske flag skulle brændes til forsamlingen.