Demonstranter har stormet Sveriges ambassade i Bagdad

Det kræver godkendelse fra alle Nato-landende for at indlemme et nyt land i alliancen.

Men en række koranafbrændinger i Sverige har også spillet en rolle og gjort, at landet er faldet i unåde i den muslimske verden.

Iran, Saudi-Arabien, Egypten og Syrien kritiserede også koranafbrændingen i juni.

Iraks udenrigsministerium indkaldte dengang den svenske ambassadør i landet til samtale.

Iran indkaldte ligeledes den svenske chargé d’affaires i Teheran til en samtale efter hændelsen.