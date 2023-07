Netanyahu er udskrevet efter indlæggelse på grund af svimmelhed

Der har været store demonstrationer i Israel på grund af reformen, som israelere frygter vil gå ud over domstolenes uafhængighed.

Ifølge nyhedsbureauet dpa trodsede over 150.000 demonstranter lørdag det varme vejr i Tel Aviv for at udtrykke deres utilfredshed med reformen.

Tusindvis af israelere deltog i demonstrationer i andre byer, skriver dpa.