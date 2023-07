Et amerikansk droneangreb i Syrien dræber IS-leder

Ingen andre blev dræbt ved angrebet, hedder det.

I en erklæring skriver USA’s centralkommando:

- Vi har gjort det klart, at vi fortsat er opsat på at nedkæmpe Isis (Islamisk Stat, red.) i hele regionen.

- Isis forbliver en trussel, ikke kun for regionen, men også længere væk.

Samtidig oplyser det amerikanske flyvevåben, at det torsdag for anden dag i træk blev chikaneret af russiske militærfly under operationer mod IS i Syrien.

De russiske fly ”droppede flares foran droner og fløj uhyggeligt tæt på, og det bragte sikkerheden for de fly, der var involveret, i fare”, lyder det fra den amerikanske generalløjtnant Alexus Grynkewich.