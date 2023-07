Raketter fra Gaza får Israel til at svare igen med luftangreb

- Som modsvar til raketterne, der blev affyret tidligere i nat, angriber IDF (den israelske hær, red.) i øjeblikket Gazastriben, hedder det i en udtalelse fra militæret kort før klokken 04 dansk tid.

En palæstinensisk sikkerhedskilde oplyser ifølge AFP, at et militært mål i den nordlige del af Gaza tilhørende den militante gruppe Hamas er ramt, men at ingen personer er kommet til skade.

Da der tidligere på natten blev affyret raketter mod Israel, udløste det luftalarmer i den sydlige del af landet i byen Sderot, som ligger tæt på grænsen til Gaza, skriver Jerusalem Post.