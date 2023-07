Fem palæstinensere meldes dræbt i israelsk militæroperation

Mindst fem palæstinensere har mistet livet i en israelsk militæroperation i byen Jenin i den nordlige del af Vestbredden.

Det oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters tidligt mandag morgen.

Mindst 27 er ifølge ministeriet blevet såret.

Ifølge både Reuters og mediet Times of Israel har israelsk militær sagt, at det har angrebet terrorrelaterede mål i den palæstinensiske by.