Israel har optrappet angreb i Syrien i kamp mod Iran

Syrien siger, at dets militær gengældte søndagens angreb, mens israelsk politi sagde, at rester af et syrisk luftværnsmissil var eksploderet over en øde beliggende by på israelsk territorium.

Israel har i de seneste måneder intensiveret angreb på syriske lufthavne og luftbaser for at forstyrre Irans stadig tiltagende luftforsyninger af våben til Syrien og Libanon - herunder det libanesiske Hizbollah.

Statslige syriske medier siger, at det syriske luftforsvar nedskød en række israelske missiler i centrale dele landet. Ifølge den syriske hær fløj israelske missiler over Libanons hovedstad, Beirut, da de ramte mål ved Homs i Syrien, hvor de kun forvoldte materielle skader.