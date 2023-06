Irakiske demonstranter trængte ind på svensk ambassade

Personalet på ambassaden er i sikkerhed, oplyser det svenske udenrigsministerium til nyhedsbureauet TT.

Demonstranterne er vrede over, at en mand har brændt en koran i den svenske hovedstad, Stockholm, onsdag.

Angiveligt er det tilhængere af den indflydelsesrige irakiske prædikant Moqtada al-Sadr, der stod bag protesten torsdag.

Ifølge det kurdiske medieselskab Rudaw har han skrevet på Twitter, at den svenske ambassadør bør udvises.

- Udvis den svenske ambassadør, som repræsenterer et land, der er fjendtligt indstillet over for islam og støtter umoral, og bryd forbindelserne til det, skriver al-Sadr ifølge Rudaw.