Vrede bosættere raseret palæstinensiske byer efter skuddrab

- Der var tunge skud, men på grund af mørket kunne vi ikke skelne, om det kom fra bosætterne eller soldaterne.

Israelsk militær har ikke officielt kommenteret de voldelige optøjer.

Urolighederne finder sted, dagen efter at fire israelere blev dræbt af to militante palæstinensere i et skudangreb nær bosættelsen Eli på den besatte Vestbred.

Den islamistiske Hamas-bevægelse, der kontrollerer Gazastriben, siger, at de to gerningsmænd tilhører bevægelsens militære gren.

Begge gerningsmænd blev dræbt efter skudangrebet mod de israelske bosættere.

Hamas havde beordret angrebet som hævn for en israelsk militæraktion mod flygtningelejren Jenin på Vestbredden. Her blev seks palæstinensere dræbt og mindst 90 såret.