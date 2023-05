Erdogans rival vil styrke demokrati og verdsligt styre

Han har ikke mindst langet ud efter den magtkoncentration Erdogan har sørget for til sig selv. Han har lovet at hjælpe yngre politikere med at få indflydelse.

- Jeg har ikke ambitioner på mine egne vegne, siger Kilicdaroglu til nyhedsmagasinet Time.

Han siger, at det er hans drøm at ”gendanne demokratiet” og bagefter at sidde i et hjørne og lege med sine børnebørn.

Hans stærke position op til valget skyldes en dyb økonomisk krise og undertrykkelse af det religiøse mindretal alawitterne samt hans støtte til den form for nationalisme, som blev udviklet af Ustafa Kemal Atatürk - Tyrkiets grundlægger og den første leder af CHP.

Endelig er Erdogans regering blevet stærkt svækket af beskyldninger om byggesjusk og korruption, som forværrede jordskælvskatastrofen i landet den 6. februar i store dele af Tyrkiet og Syrien.

Over 47.000 mennesker blev dræbt i Tyrkiet og Syrien. Millioner blev gjort hjemløse. Erdogans regering er blevet kritiseret for at have gjort alt for lidt for at hjælpe overlevende ofre.