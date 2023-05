Israels militær undskylder for Al Jazeera-journalists død

Sidste år konkluderede det israelske militær, at journalisten med stor sandsynlighed var blevet skudt af en israelsk soldat.

- Jeg tror, at det er en mulighed for mig til at sige, at vi beklager meget over Shireen Abu Aklehs død, siger Daniel Hagari i CNN-programmet ”Connect the World” torsdag.

- Hun var en journalist, en meget etableret journalist. I Israel værdsætter vi vores demokrati, og i et demokrati ser vi en stor værdi i journalistik og en fri presse. Vi vil have, at journalister føler sig sikre i Israel, især i krigstider, selv hvis de kritiserer os.