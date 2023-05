Den Arabiske Liga byder Syrien velkommen tilbage

Siden har Syrien været hærget af borgerkrig.

Ud over at suspendere Syriens medlemskab af Den Arabiske Liga valgte mange arabiske lande også at trække deres diplomater ud af Syrien i 2011.

Beslutningen om at byde Syrien velkommen tilbage er truffet på et møde for medlemslandenes udenrigsministre i Egyptens hovedstad, Kairo.

Her har medlemslandene stemt om Syriens medlemskab. Afstemningen finder sted forud for et topmøde i Den Arabiske Liga.

Topmødet afholdes 19. maj.

Inden søndagens møde har flere arabiske stater - herunder Egypten, Irak og Saudi-Arabien - besluttet at genoptage deres kontakt til Syrien. Landene har holdt møder med Syriens politiske ledelse og besøgt landet.