To palæstinensere meldes dræbt i israelsk militæroperation

Ifølge Times of Israel er det to mænd på 22 år, der har mistet livet. De blev dræbt under en skudveksling med israelske soldater.

De var begge bevæbnede.

De to palæstinensere mistænkes for at stå bag et skyderi, som fandt sted tirsdag nær den israelske bosættelse Avnei Hefetz på Vestbredden.

Her blev en 39-årig israelsk mand lettere såret, har den israelske redningstjeneste Magen David Adom oplyst.

Palæstinensiske medier skriver ifølge Times of Israel, at de to dræbte var ”medlemmer af modstandsbevægelsen”.