Israelsk angreb dræbte soldat og sårede syv i Syrien

22. marts ødelagde et israelsk angreb et formodet militærdepot, der formentlig blev brugt af Iran-støttede militser i lufthavnen. Det oplyste Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder efter angrebet. Her lød det ligeledes fra myndighederne, at angrebet førte til, at lufthavnen var ude af drift.

7. marts mistede tre personer livet efter et angreb på lufthavnen, der også satte trafikken ud af drift. Her lød det fra de syriske myndigheder, at det satte en midlertidig stopper for de afgørende leverancer af nødhjælp efter jordskælvet i februar.

- Det er ikke muligt at modtage nødhjælpsleverancer, før skaden er blevet repareret, sagde Suleiman Khalil, der er repræsentant for Syriens transportministerium.