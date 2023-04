Iran tilbageholder olietanker, der havde kurs mod USA

Iran bekræfter, at et fartøj er beslaglagt.

I en presseerklæring torsdag eftermiddag siger de iranske myndigheder, at to besætningsmedlemmer er savnet og at flere andre er kvæstet efter en kollision med et fartøj i Den Persiske Bugt.

Ifølge iranske oplysninger forsøgte fartøjet at stikke af fra stedet.

Det blev dog indhentet af iranske flådeskibe og tilbageholdt, fordi det ifølge iranerne havde brudt internationale regler om at hjælpe tilskadekomne på havet.

Farvandet, hvor skibet blev beslaglagt nær Hormuzstrædet, er et smalt transitpunkt, hvor mindst en tredjedel af verdens olie fragtes gennem.

I juli 2019 beslaglagde flådefartøjer fra den iranske revolutionsgarde den britiske olietanker ”Stena Impero” i samme område - efter at skibe angiveligt havde påsejlet en iransk fiskebåd.